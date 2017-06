Anies Sedih Lebaran Tanpa Novel Baswedan

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan mengungkapkan kekurangan yang ia rasakan pada Lebaran tahun ini.

Kurangnya Lebaran tahun ini menurut dia karena ketidakhadiran sang sepupu yaitu Novel Baswedan yang diketahui merupakan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel hingga kini masih berada di Singapura untuk menjalani perawatan akibat disiram air keras.

Kata Anies, biasanya Novel beserta keluarganya selalu berkunjung ke kediaman ia pada hari Lebaran.

"Cuma kali ini ada yang kurang, kali ini kita merasa ada salah satu dari saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan. Biasanya kalau Lebaran dia (Novel) datang. Novel dan keluarganya datang. Kedua, Novel dan keluarganya datang dengan ibunya dan kita memang pada saat keluarga besar kumpul ya semuanya datang termasuk dengan Novel," kata Anies di kediamannya di Jakarta, Senin 26 Juni 2017.

Namun walau Novel tak hadir pada hari Lebaran kali ini, Anies sudah menyampaikan selamat Idul Fitri pada Novel melalui sambungan telepon.

"Beliau masih di sana. Mudah-mudahan doakan saja cepat pulih. Novel itu orang yang kuat. Orang kuat orang tangguh dan alhamdulillah Allah menjaganya tetap lurus," ujarnya.