Kembangkan Oke Oce, Sandiaga Gandeng Jabar Bidik Usaha Kopi

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam mengoptimalkan program Ok Oce. Potensi Jawa Barat yang ditargetkan terjalin dengan program tersebut, yaitu distribusi kopi-kopi terbaik untuk bisa dijadikan lahan usaha oleh masyarakat bawah.

Menurutnya, keberadaan kopi-kopi di Jawa Barat, menjadi celah kerja sama kuat untuk mewujudkan target tumbuhnya lapangan kerja dan wirausaha.

"Kalau tadi spesifik, saya melihat potensi kerja sama Ok Oce. Pak gubernur cerita the best coffe in the world itu ternyata di (gunung) Puntang, (gunung) Malabar. Di Jakarta, belum banyak teman-teman yang sekarang menggeluti coffe shop, barista untuk kerja samanya," ujar Sandi, sapaan Sandiaga, usai pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Pakuan Negara Kota Bandung, Selasa 20 Juni 2017.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan akan kerja sama mengoptimalkan potensi daerah lain ditargetkan terjalin dengan baik. "Alangkah baiknya kalau bisa terjalin nih bahwa kopi-kopi terbaik dunia itu enggak terlalu jauh dari Jakarta. Itu jadi sumber penciptaan lapangan kerja," kata Sandi.

Sandiaga menambahkan, upaya tersebut merupakan bagian dari langkah nyata menumbuhkan pergerakan ekonomi dari kalangan bawah di Jakarta. "Itu yang ril, yang bisa kita hadirkan untuk memastikan ekonomi bergerak, tumbuh di akar rumput. Yang dipastikan adalah suplai bahan-bahan terbaik masuk ke Jakarta melalui sebuah sinergi," ujarnya.

Menurutnya, dengan aset kopi-kopi terbaik di Jawa Barat menjadi lahan kerja sama, diharapkan ratusan ribu lapangan kerja dan wirausahawan bisa tumbuh. "Saya ingin menciptakan 200 ribu lapangan kerja baru di Jakarta dengan penciptaan 200 ribu wirausaha baru," ujarnya.