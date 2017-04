Arah Puncak Terpantau Lancar, Rekayasa Lalin Tetap Berlaku

VIVA.co.id – Situasi arus lalu lintas di jalur Bogor, Puncak hingga Cianjur serta jalur Bogor arah Ciawi dan Sukabumi terpantau lancar.

“Di gerbang Tol Ciawi pukul 17.00 tadi, khususnya di pintu keluar menuju Puncak dan Sukabumi lancar tidak ada antrean,” kata Kasat Lantas Polres Bogor, Ajun Komisaris Polisi Hasby Ristama, dalam keterangannya, Jumat 14 April 2017. Adapun kendaraan tampak antre sepanjang 600 meter saat menuju Jakarta.

Untuk jumlah kendaraan yang masuk dan keluar melalui gate tol Ciawi mulai pukul 06.00 WIB-14.00 WIB yang keluar sebanyak 13.233 dan yang masuk sebanyak 6.476 kendaraan.

“Sedangkan situasi arus lalin Simpang Gadog yang ke arah Cianjur terpantau ekor antrean sekitar IPC imbas One Way hambatan Botle Neck Sp Pasir muncang, arah sebaliknya ramai lancar,” ujar Hasby. Sedangkan di Simpang Megamendung, situasi arus terpantau kedua arah ramai lancar.

Untuk sekitar Pasar Cisarua, situasi arus lalin pasar Cisarua terpantau kedua arah ramai lancar. “Sedangkan di Simpang Taman Safari situasi arus lalin Simpang Taman Safari yang ke arah Cianjur ramai, sebaliknya antrean sekitar 500 meter,” katanya.

Di simpang Ciawi 3 penjuru terpantau situasi arus lalin lancar, hal serupa juga terjadi di Simpang Ratna.

“Menghadapi libur panjang, kami melakukan rekayasa lalu lintas dengan one way arah atas (Jakarta - Cianjur) diberlakukan pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB,” kata Hasby.

Untuk proses penormalan arus (two way) jalur Bopuncur, mulai pukul 11.00 WIB, dan proses one way arah Jakarta pukul 14.00 WIB. Proses penormalan arus kedua arah pukul 16.30 WIB. (one)