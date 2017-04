Sandiaga Ingin Ngobrol Santai Bersama Teman Ahok

VIVA.co.id – Menjelang berakhirnya masa kampanye, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku sudah memiliki strategi khusus. Pasangan Anies Baswedan itu menuturkan dua hal yang akan ia lakukan jelang dua hari penutupan masa kampanye.

"Terus bergerak, didorong juga oleh Pak Prabowo untuk terus bergerak. Kedua, kami juga diminta mempersiapkan tim transisi dan program 100 hari yang kami upload di jakartamajubersama.com," kata Sandi kepada awak media, di Masjid Al A'raaf, Jakarta Utara, Jumat 14 April 2017.

Di dalam website tersebut, Sandi menyebutkan ada tiga hal yang menjadi komitmennya dalam memajukan Jakarta. Salah satunya, Sandi mengakui keinginan untuk berbincang santai dengan pendukung pasangan calon nomor dua, Teman Ahok.

"Komitmen kami bersama Sahabat Sandiaga Uno, jaga kerukunan masyarakat Jakarta yang mendukung pilkada. Saya sendiri jujur ingin ngobrol dengan Teman Ahok. Tugas pertama kami yaitu merangkul Teman Ahok yang anak-anak muda hebat itu," katanya.

Tujuannya, lanjut Sandi, tentu agar Teman Ahok dan Sahabat Sandiaga Uno, bisa menjadi satu kesatuan yang memiliki komitmen membangun Jakarta bersama. Komitmen lainnya yang akan dibangun yaitu meneruskan berbagai program yang telah ditargetkan

"Kedua, fokus pada ok oce, alangkah baiknya jika kami bisa mencapai angka 20 ribu untuk itu dan menjalankan program KJP plus. Dan terakhir kami akan duduk di forum-forum DKI untuk memastikan apapun yang tersisa di 2017 ini, bisa terselesaikan dengan baik," katanya. (one)