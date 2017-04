Jalur Puncak Padat, Sistem Buka Tutup Jadi Tiga Kali

VIVA.co.id – Setiap liburan panjang, kawasan puncak, Bogor, Jawa Barat, selalu diserbu banyak pengunjung. Hasilnya, jalur ke puncak selalu dipadati ribuan kendaraan termasuk di libur panjang kali ini. Kepadatan lalu lintas ini bahkan terlihat dari antrean panjang di pintu tol Gadog.

Guna mengurai kepadatan yang mengular pada Jumat, 14 April 2017, petugas Lalu Lintas Polres Bogor, memberlakukan tiga kali sistem one way atau sistem satu arah. Biasanya hanya diberlakukan dua kali one way.

One way pertama ke puncak mulai diberlakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB. Bisanya one way ini mulai diberlakukan mulai pukul 07.30 WIB. Lalu one way kedua, mulai sehabis salat Jumat hingga pukul 15.00 WIB. Sedangkan one way dari puncak ke Jakarta mulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB.

"Pada waktu 07.00 WIB, kami sudah memberlakukan one way dari arah Jakarta menuju puncak. Biasanya, memberlakukan one way pukul 07.30 wib, saat ini kemacetan dari KM 40," ujar AKP Hasby Ristama, Kasat Lantas Polres Bogor

Ia mengatakan, pemberlakuan one way lebih awal ini karena antrean kendaraan sudah mengular hingga dalam ruas Tol Jagorawi

"Antrean terjadi dari KM 40 tol Jagorawi, padahal biasanya antrean cuma dari KM 43. Kami prediksi puncak kemacetan terjadi hari ini, sejak kemarin volume kendaraan sudah mencapai 30.000 kendaraan. Untuk pengguna jala pun diimbau untuk tidak menggunakan jalur alternatif,"ujarnya.

Pantauan di lapangan, kemacetan terjadi sepanjang 15 KM, sejak gerbang tol Jagorawi hingga jalan Raya Puncak.