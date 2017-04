Pandji: Oke Oce Nyebelin, tapi Nempel di Kepala

VIVA.co.id - Aktor dan bintang stand up comedy, Pandji Pragiwaksono, ikut menyaksikan Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu malam, 12 April 2017.

Pandji mengakui salah satu program Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yaitu Oke Oce; One Kecamatan One Center of Entrepreneurship, sering dicemooh pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Namun cemoohan itu justru membuat Oke Oce kian diingat masyarakat.

"Saya kemarin nonton stand up comedy Soleh Solihun, terus Soleh bilang, Oke Oce itu sama nyebelinnya kayak Mastin Good, Jadi nyebelin tapi nempel di kepala," kata Pandji usai menyaksikan debat itu.

Menurutnya, slogan Oke Oce berhasil menjadi istilah yang tersohor di masyarakat, sehingga sering dipakai dalam percakapan sehari-hari warga Jakarta, bahkan Indonesia.

"Orang lupa bahwa ini campaign (kampanye). Jadi pada dasarnya kita ingin memenangkan isi kepalanya. Oke Oce sebagai sebuah slogan nempel banget; teman-teman saya sekarang kalau mau ngomong Oke tidak bisa kalau tidak ditambahin Oce, soalnya tidak enak gitu. Oke? Oce," kata Pandji mencontohkan.

"Buat saya itu adalah sebuah kampanye yang efektif dan banyak anak muda yang suka Oke Oce. Anak muda kalau ditanya mau bikin start up, bisnis, Oke Oce itu dibuka semua. Tadi Bang Sandi (Sandiaga Uno) juga memperkenalkan Oke O-care, sama DP 0 (rupiah untuk kredit rumah), Ok O-Trip," ujarnya. (ren)