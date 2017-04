Sandiaga Janjikan Kredit Khusus Pengusaha Perempuan

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, pihaknya akan memberikan program kredit khusus kepada perempuan untuk meningkatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau UMKM yang ada di DKI Jakarta.

Menurut dia, hal itu terangkum dalam program Ok Oce, atau One Kecamatan One Center of Entrepreneurship dan hal ini dapat terus ditingkatkan.

Sandiaga mengatakan, selama 14 tahun dirinya menjalani jatuh bangun dalam dunia usaha, salah satu yang paling penting adalah modal usaha. Selanjutnya, adalah bagaimana pengusaha dapat menentukan strategi pemasaran.

"Dengan Ok Oce, kami menghadirkan Ok Oce Mart, dengan pemasaran yang berjaring. Saya kebetulan juga (bekerja) di bidang usaha permodalan, karena itu dalam Ok Oce, kita bagaimana memberikan kredit khusus untuk perempuan dengan tanpa jaminan dan tentunya mentoring," katanya, dalam debat Pilkada DKI di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

Dalam debat itu, Calon Wakil Gubernur nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan dari mana modal pembangunan Ok Oce Mart. Menurut dia, modal membangun mini market mencapai Rp200 juta.

Sandi, sapaan Sandiaga, pun menjawab pertanyaan dari rivalnya tersebut. Menurut Sandi, pihaknya telah meluncurkan program Ok Oce, sejak Desember lalu yang mampu menjaring 12 ribu peserta. Modal tersebut dapat dikumpulkan dengan cara tersendiri.

"Kami meluncurkan OK Oce itu sejak Desember, dan sekarang hampir 12 ribu peserta. Jadi, modalnya bisa dipindah-pindahkan, karena ini masih dalam taraf penjajakan. Nah, kalau soal Rp200 juta itu bisa kita bagi bersama menjadi Rp1 juta," ujar Sandi. (asp)