Jawab Isu Kesehatan, Sandi tetap Keluarkan 'Senjata' Ok Oce

VIVA.co.id – Dalam debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dilontarkan pertanyaan kepada pasangan calon terkait cara mencegah penyakit di DKI Jakarta, yang banyak bersumber dari buruknya sanitasi hingga polusi udara.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno justru memulai dengan jawaban yang berbeda. Ia kembali menyodorkan program Ok Oce, yaitu “One Kecamatan One Center of Entrepreneurship”, yang memang kerap diusungnya.

Sandi, sapaan akrabnya, meyakini melalui program tersebut, kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pencegahan dan pengalokasian dana kesehatan.

"Nama programnya adalah Ok Oce, kita sudah mengidentifikasi lebih dari 100 ribu peserta baksos yang kita datangi di seluruh DKI Jakarta. Kita melihat dari 8,4 triliun dana untuk program kesehatan lebih banyak ke kurator, kita ingin ubah paling tidak dua kali lipat untuk preventif, pencegahan," kata Sandi dalam debat di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu 12 April 2017.

Menurut Sandi, program Ok Oce juga akan mampu untuk membuat pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Kata dia, salah satu sumber penyakit adalah bersumber dari makanan yang tidak berkualitas.

"Program Ok Oce untuk program hidup sehat, kita bawa contoh ibu Dahlia Alwi (pedagang), hidup sehat melalui makanan yang sehat," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, olahraga rutin adalah salah satu yang paling penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di DKI Jakarta.

"Selain itu, kita belajar olahraga yang rutin, kalau gaya hidup sehat biaya kesehatan akan turun. Kita akan mampu mengurangi biaya yang untuk berobat, itu adalah cara mencegah sakit jantung, diabetes, mari berpola dengan Ok Oce," tuturnya. (asp)