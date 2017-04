Polisi Kembali Olah TKP Serangan Air Keras ke Novel Baswedan

VIVA.co.id – Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal dari Polres Metro Jakarta Utara kembali melakukan olah tempat kejadian perkara terkait insiden serangan air keras kepada penyidik KPK, Novel Baswedan, Rabu 12 April 2017. Olah TKP berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

Pemeriksaan itu dipimpin Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara, Komisaris Polisi Pujiarto. Petugas menyusuri jalan-jalan yang diduga berkaitan dengan jejak pelaku saat melarikan diri usai menyiram air keras ke wajah Novel.

Olah TKP ulang tersebut berakhir di Jalan Bellrya di sebuah pos keamanan. Dari keterangan petugas keamanan, Gito, diduga kedua pelaku kabur dengan melewati samping portal pos keamanan. "Karena saat kejadian warga melihat pelaku terjatuh di sini (dekat) portal. Ini makanya mau dicek," kata Gito.

Dari lokasi ini, polisi juga memeriksa dan memfoto portal pos keamanan tersebut. Di seberang pos keamanan itu terdapat kamera closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas yang dipasang di salah satu rumah warga. "Jadi diduga kuat, di jalan (Bellyra) ada CCTV warga yang kemungkinan terekam pelaku lewat sini," kata Gito.

Usai penyerangan air keras itu, polisi menjaga ketat rumah Novel di kawasan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading. Persis di depan rumah Novel, ada sekitar lima orang petugas yang berjaga. Polisi tersebut mengenakan pakaian dinas dan nondinas. Tampak satu buah mobil patroli Polsek Kelapa Gading diparkir tak jauh dari kediaman Novel. (ren)