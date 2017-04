Ada Cangkir Berisi Air Keras di Lokasi Penyerangan Novel

VIVA.co.id – Petugas Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara menemukan sejumlah barang bukti penyiraman air keras ke tubuh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Menurut Kepala Polres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Dwiyono, ada beberapa barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi penyerangan Novel di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Seperti baju milik korban yang terkena cairan air keras dan sebuah cangkir yang masih berisi cairan kimia berbahaya.

"Baju korban yang terkena cairan yang diduga air keras, kemudian ada cangkir yang masih ada air diduga air keras, kita amankan dari lokasi," ujar Dwiyono, Selasa, 11 April 2017.

Dwiyono menuturkan, barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian telah dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk diteliti.

"Sampel barang bukti hari ini dibawa ke Puslabfor. Airnya baunya sangat menyengat," ujar Dwiyono.

Seperti diberitakan, Novel diserang orang tak dikenal usai melaksanakan salat Subuh di masjid sekitar lokasi. Novel menderita luka bakar di bagian kepala dan lehernya. Saat ini, Novel sedang dalam perawatan tim medis Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading.