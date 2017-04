Sandiaga: Warga Jakarta Tak Boleh Lagi Ada yang Ngangur

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, menyambangi warga di Jalan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, Senin 10 April 2017. Dalam kesempatan itu, ia mengajak warga untuk memutihkan Jakarta.

"Kita putihkan Jakarta, jangan mau kita dikotak-kotakkan. Insya Allah warga Jakarta cinta damai, tentram dan saling menghormati antar-umat beragama," kata Sandiaga saat memberikan sambutannya.

Sandi, sapaan akrab Sandiaga, juga mengajak para warga untuk terus bersalawat serta salam dalam junjungan besar Nabi Muhammad SAW agar semua yang bisa menjalankannya mendapat safaat.

Di samping itu, Sandi menjelaskan beberapa program unggulannya. Di antaranya, akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) menjadi KJP Plus, penyediaan lapangan pekerjaan dengan one kecamatan one center of enterpreneurship (OK OCE), dan DP rumah Rp0.

"(Warga) enggak boleh lagi ada yang nganggur. Insya Allah dengan program penyediaan lapangan pekerjaan atau OK OCE semuanya bisa mendapat pekerjaan," ujarnya. (ren)