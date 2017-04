Sandiaga Bakal Ajak Pedagang Kaos Jualan saat Asian Games

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mencanangkan merangkul para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) ikut memproduksi dalam ajang Asian Games 2018, apabila dia bersama Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terpilih di Pilkada DKI Jakarta 2017-2022.

Ia mengungkapkan, dalam ajang Asian Games itu tentu banyak menghadirkan banyak permintaan, seperti jersey atau baju pemain bola dari macam-macam klub olahraga, sepatu, topi, dan lain-lain. Hal itu, dinginkannya dari para UKM-UKM nantinya.

"Dan kita ingin teman-teman di PIK (Perkampungan Industri Kecil) ini akan telibat. Teman-teman di PIK selama ini bilang kurang order. Nah, Asian Games ini akan tiba-tiba menghadirkan begitu banyak permintaan," kata Sandiaga di PIK Pulogadung, Cakung, Jakarta Timur, Jumat, 7 April 2017.

Dari itu juga, pria kelahiran Rumbai, Pekanbaru ini ingin memberikan kesempatan para UKM untuk berpartisipasi. Selain itu, ia juga akan membuatk kerjasama UKM itu dalam bingkai program one kecamatan one center of enterpreneurship (OK OCE).

"Guna meningkatkan produktifitas dan nilai tambah, khususnya di PIK ini," ujarnya.