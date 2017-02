Sandiaga Janji Akomodir Keluhan Pengusaha DKI

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Salahuddin Uno di depan puluhan asosiasi pengusaha kembali memaparkan manfaat dari program One Kecamatan, One Center Enterpreneurship, atau OK OCE, apabila terpilih memimpin Ibu kota lima tahun kedepan.

Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga mendapatkan keluhan dari Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), bahwa para pelaku usaha, terutama di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), masih kesulitan mendapatkan izin memulai usaha.

"Mau mulai, tersandung perizinan. Baik pengusaha besar maupun kecil. Saya harap, aspek legalitas ini dibenahi. Kita mau izin saja susah sekali," kata Ketua Umum Asprumnas Arif Suryo Handoko di Hotel Diradja, Jakarta, Rabu malam, 1 Februari 2017.

Menurut Arif, target 200 ribu pelaku usaha baru, akan dengan mudah dicapai, apabila nantinya Sandiaga bersama koleganya, Anies Baswedan mampu mengatasi permasalahan perizinan di Ibukota. Apalagi, sampai saat ini sudah ada 3.300 para pelaku ekonomi baru yang diciptakan dari program OK OCE.

Merespons hal tersebut, Sandiaga mengaku akan menggandeng asosiasi notaria dan ahli hukum, untuk mengatasi kendala yang dialami pelaku usaha. Ia mengakui, aspek perizinan pembangunan di Ibu kota memang masih sulit untuk dijangkau.

"Posisi indeks kemudahan berbisnis kita sudah membaik. Tetapi, Jakarta masih mengalami kendala," katanya.

Sandiaga pun menyinggung persoalan ini kepada petahana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, yang selama ini belum mengelola perizinan bagi pelaku usaha dengan optimal.

Jakarta di era kepemimpinan Anies-Sandi, ditegaskan dia, akan memberikan berbagai kemudahan, tidak hanya dari aspek legalitas. Namun, bagaimana menciptakan para pelaku ekonomi yang berkualitas, dan menunjang perekonomian nasional secara menyeluruh.

"Kami memang tidak memberikan pinjaman. Tetapi, kami akan mempermudah perizinan. Nanti, CV juga gratis dibuat bagi UMKM," tuturnya.

Sandiaga pun menjamin, apabila ia dan Anies tidak terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2017 mendatang, program OK OCE akan tetap ada. Program ini pun nantinya akan disinergikan dengan program-program pemimpin baru untuk Ibu kota selama lima tahun ke depan. (asp)