Sandiaga Akan Bekali Pelaku UKM Lewat Aplikasi Digital

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku akan membekali pelaku Usaha Kecil dan Menengah dengan penggunaan aplikasi digital, mulai dari pemasaran hingga pembayaran.

Hal tersebut disampaikan Sandi, sapaan akrab Sandiaga, saat menghadiri Ulang Tahun Asosiasi Digital Enterpreuner Indonesia (ADEI) pertama di AXA Tower, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu 1 Februari 2017.

Karena, menurutnya, era digital saat ini dan ke depannya akan menjadi gaya hidup masyarakat yang modern. Bukan hanya di perkotaan, tetapi juga mencakup pelosok Nusantara.

Namun, kata Sandi, sayangnya kemudahan yang ditawarkan dalam aplikasi digital belum banyak dimanfaatkan oleh UKM, di mana transaksi pada 2016 tercatat hanya sebesar Rp300 triliun.

"The force digital revolution masif sekali, transaksinya bahkan mencapai Rp300 triliun pada tahun 2016. Nilai itu akan naik berkisar Rp400 sampai Rp500 triliun pada tahun ini (2017) dan mendatang," kata Sandi.

Tapi sayangnya, lanjut Sandi, UKM banyak yang belum bankable (memiliki rekening bank) dan memanfaatkan ruang digital ini. Data terakhir, hanya ada 36 persen dari total UKM.

Karena itu, lewat program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE), dia tidak hanya akan mendorong warga DKI Jakarta untuk merintis usaha. Tetapi, juga mengenalkan dunia digital untuk meningkatkan usaha UKM.

Adapun penggunaannya juga tidak hanya sebatas pemasaran. Tetapi, juga mencakup sistem pembayaran dalam setiap transaksi yang dilakukan UKM.

"Lewat OK OCE semua akan digital, bukan hanya commerce, payment juga harus dilakukan secara digital," ujarnya. (asp)