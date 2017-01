Ahok Ungkap Sebab Krisis Air Bersih di Pulau Pramuka

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama mengungkap hal yang menurutnya menjadi penyebab krisis air bersih masih terjadi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah mengambil tindakan menanggulangi masalah krisis air bersih di wilayah kepulauan DKI Jakarta itu dengan membangun mesin reverse osmosis (RO), atau penyuling air laut menjadi air tawar layak minum. Namun, meski telah dibangun, mesin belum mampu menyediakan air bersih untuk seluruh warga Pulau Pramuka yang jumlahnya ada di kisaran 1.000 orang.

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, kapasitas mesin yang dioperasikan terlalu kecil. Ahok telah melihat mesin yang letaknya ada di salah satu pesisir pulau dalam blusukan atau kunjungan ke wilayah dalam rangka berkampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 ke Pulau Pramuka hari ini.

"Mereka pasangnya terlalu kecil kapasitasnya," ujar Ahok di Pulau Pramuka, Senin, 30 Januari 2017.

Kapasitas yang kecil membuat produksi air bersih tidak mencukupi. Selain itu, karena jumlahnya tidak melimpah, harga jualnya ke masyarakat juga tinggi.

Ahok berpandangan hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas produksi mesin. Menurutnya, masalah ketersediaan pasokan listrik yang sempat menghambat rencana pemasangan mesin RO dengan kapasitas besar di Pulau Pramuka saat ini telah diselesaikan.

Ahok menghitung harga jual air bersih per liter yang diproduksi mesin RO berkapasitas besar bisa hanya Rp15 per liter. Dengan kapasitas produksi saat ini, air bersih dari mesin RO di Pulau Pramuka dijual dengan harga Rp150 per liter atau Rp3.000 untuk setiap 20 liter yang merupakan jumlah rata-rata pembelian air bersih dari mesin RO di Pulau Pramuka.

"Kamu enggak bisa buat (mesin RO dengan kapasitas) terlalu kecil, biayanya tinggi. Kalau mau, buat yang besar sekalian," ujar Ahok. (one)