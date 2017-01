Perasaan Sandiaga Unggul di Polling VIVA.co.id

VIVA.co.id – Penghitungan suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Pemilihan Kepala Daerah 2017 yang diselenggarakan portal VIVA.co.id, menempatkan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno, di posisi teratas dengan persentase 48 persen.

Saat ditemui usai kampanye terbatas di GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 29 Januari 2017, Sandi mengaku enggan jemawa dengan perolehan sementara tersebut. Namun, ia merasa hasil kampanye dalam beberapa bulan terakhir mulai terlihat dari penghitungan yang dilakukan.

"Saya tidak mau mendahului. Tapi ini jelas momentum (kemenangan) ada di pasangan nomor urut tiga," kata Sandiaga. Ia pun mengklaim, program kerja yang dicanangkan seperti One Kecamatan, One Center of Entreprenurship (OK OCE), maupun lainnya telah berhasil membuka 3.300 lapangan pekerjaan baru.

Hal itu, kata dia, berhasil diraih ketika dirinya belum menjabat resmi sebagai orang nomor dua di DKI Jakarta. "Belum dilakukan pemilihan kita sudah membuktikan. Bukan hanya janji. Target kami mencapai 5.000. KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus juga mendapat begitu banyak respons positif masyarakat," katanya.

Pesan-pesan tersebut, ditegaskan Sandiaga, akan terus dikumandangkan hingga batas akhir masa kampanye. Diharapkan hal ini akan semakin memperkuat momentum dari pasangan yang diusung oleh koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan polling yang digelar portal VIVA.co.id, dari total 11.495 pemilih yang mengikuti polling, sebanyak 48 persen memilih pasangan calon nomor urut tiga dengan persentase 48 persen. Sementara di posisi kedua dan ketiga, ditempat oleh pasangan calon nomor urut dua dan satu, masing-masing sebesar 45 dan tujuh persen.