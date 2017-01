Sandi Klaim Program OKOC Jaring 3.000 Usaha Baru

VIVA.co.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan – Sandiaga Uno, meluncurkan program pengembangan usaha kecil bernama OKOC (One Kecamatan, One Centre of Entrepreneur). Sejak sekitar tiga minggu dijalankan, Sandi mengaku telah mengumpulkan lebih dari 3.000 usaha baru.

"Sudah ada 3.300 terbentuk unit usaha baru, yang artinya sudah 3.300 lapangan kerja baru dari Program OKOC," kata Sandiaga saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Februari 2017.

Dari jumlah tersebut, Sandi optimis pada bulan Februari nanti, tepatnya saat pemilihan gubernur, akan berhasil mencapai target awal yang ia incar.

"Target 15 Februari bisa 5.000, artinya bisa 10 persen lebih dari target yang kami incar tahun ini, 40.000 unit usaha," ucap Sandiaga.

Selain program OKOC, Sandi juga akan mencanangkan program OK Otrip. Di mana program tersebut adalah untuk mendukung program Anies Baswesan yang menerapkan satu tarif untuk transportasi massal.

"Misal bemo, akan kita rangkul juga dalam kesatuan transportasi massal yang terintegrasi. Jadi nanti targetnya bukan hanya 400 ribu penumpang dengan Transjakarta, tapi juga akan kebih banyak. Itu kita pakai namanya Ok Otrip," ucapnya. (ase)