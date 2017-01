Usai Debat, Agus Naik ke Atas Atap Mobil

VIVA.co.id – Calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni naik ke atas atap mobil seusai menghadiri debat kandidat kedua yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Agus-Sylviana mengenakan jaket hitam begitu ke luar dari pintu lobi utama Hotel Bidakara. Keduanya, melakukan sesi wawancara dengan awak media.

Seusainya meladeni awak media, Agus-Sylvi jalan ke arah kiri bawah hotel. Seraya berjalan ke luar, Agus menyapa prajurit TNI yang mengenakan seragam loreng.

Ada sekitar 20-an prajurit yang berjejer. Agus menyapa satu per satu di antara mereka. Setelah menyapa para prajurit, Agus menemui seratusan pendukung dan relawan yang telah menunggu di dekat mobil Agus All New Navara Nissan warna hitam.

Agus dikerumuni, dan disalami oleh relawan. Bukan langsung masuk ke dalam, Agus memilih naik ke atas atap mobil bersama Sylvi. Dengan menggunakan toa, Agus mengucapkan terima kasih kepada relawan.

"Terima kasih. Relawan terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Perjuangan belum selesai. Kita ketemu lagi tanggal 10 Februari," ujar Agus kepada para pendukung, Jumat 27 Januari 2017.

Ucapan Agus itu, membuat para relawan berseru. Meski relawan ingin Agus melakukan stage dive, seperti yang dilakukannya seusai debat kandidat pertama, hal itu enggan dilakukannya. Namun, Relawan tetap menyanyikan yel-yel sebagai bentuk dukungan.

"Ini bukti gue, ini bukti gue, ini buktinya, selalu setia dukung Agus-Sylvi," seru para pendukung.