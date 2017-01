Soal Birokrasi DKI, Agus: Jangan Sedikit-sedikit Pecat

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, menjawab pertanyaan tim panelis mengenai intervensi politik dalam birokrasi DKI Jakarta. Agus mengatakan memang dalam mengatasi permasalahan kompleks yang ada di DKI Jakarta diperlukan sebuah birokrasi yang berkualitas.

"Kita harus yakinkan birokrasi mempunyai profesionalisme yang baik. Memiliki integritas unggul, kita harus memiliki kekuatan sehingga birokrasi kita berkualitas," kata Agus dalam debat kedua, Jumat malam 27 Januari 2017.

Agus akan mengadopsi sistem birokrasi militer untuk menata birokrasi dan organisasi secara profesional. Agus juga akan menempatkan orang yang benar pada posisi yang benar atau yang ia sebut dengan 'right man on the right place'.

"Kita juga akan menerapkan key performance, selain itu juga akan memberikan pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pegawai. Jangan sedikit-sedikit pecat. Jangan hadirkan kultur serba takut, karena itu akan menurunkan semangat kerja," ujarnya.

Jika ingin membangun birokrasi, lanjut Agus, kita harus berdayakan semuanya. "Semuanya dapat turut berpartisipasi membangun birokrasi di Jakarta," ujarnya