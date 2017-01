Bertemu Habibie, Sandiaga Uno Dapat Kejutan

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengaku telah diberikan dua fokus atau isu utama untuk debat kedua, yang akan berlangsung Jumat 27 Januari 2017 malam, oleh Presiden Ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

Hal itu diungkapkan Sandi, sapaan akrab Sandiaga setelah melakukan pertemuan dengan Habibie di kediamannya, di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis 26 Januari 2017 sore.

Selain itu, Sandi pun merasa diberikan kejutan saat suami mendiang Hasri Ainun Basri itu mengangkat isu terkait kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan neraca jam kerja.

"Itu adalah sebetulnya yang kita fokuskan dalam program One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE)," kata Sandi di Wisma Habibie & Ainun, Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis 26 Januari 2017.

Habibie, lanjut Sandi, juga mengangkat isu yang spesifik terkait pendidikan yang berkualitas, tuntas, dan terjangkau. Serta, harus memiliki program yang bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Habibie, guna memastikan efektifitas dan efisiensi atas produk-produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut. Kemudian, beliau menyarankan terkait demokrasi dan Islam yang mungkin dapat disandingkan.

Habibie, tambah Sandi, menganggap pasangan Anies-Sandi adalah contoh konkrit Islam dan demokrasi. Sehingga, keberagaman itu bisa saling bersandingan, terikat dalam satu persatuan.

"Beliau justru mengatakan, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ini akan memastikan dan menitipkan kepada Anies-Sandi," ujar Sandi. (mus)