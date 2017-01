Sandiaga: Penetrasi Ekonomi Berbasis Syariah Minim di DKI

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, menghadiri diskusi tentang ekonomi syariah, di Beranda Kitchen, Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 25 Januari 2017.

Menurut Sandiaga, ekonomi berbasis syariah, khususnya di Jakarta masih sangat minim penetrasinya. "Nah ini sangat berpeluang untuk warga DKI, khususnya mereka yang memiliki usaha berbasis syariah," kata Sandi, sapaan Sandiaga.

Kehadiran Sandi dalam diskusi tersebut terkait salah satu programnya, yakni One Kecamatan, One Center of Enterpreneurship (OK OCE). Program OK OCE ini, selain membidik para pedagang juga para pelaku ekonomi berbasis syariah.

Dalam acara itu, Sandi diberi sebuah kaus bertuliskan Sahabat Anies-Sandi oleh perwakilan dari Asosiasi Pedagang Glodok, Jakarta.

Baju warna biru muda itu diberikan sebagai bentuk dukungan kepada pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. (art)