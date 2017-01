Program OK OCE Sandi Bidik Pangkas Rambut

VIVA.co.id – Program One Kecamatan One Center Of Enterpreuneurship (OK OCE) yang digagas pasangan Calon Gubernur DKI Anies Baswedan dan Calon Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno, tidak hanya menyasar para pedagang saja.

Program itu ternyata sudah membidik salah satu tempat usaha pangkas rambut Bang Rozak di Jalan Sawah Barat Dalam II RT 1 RW6, Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Pemilik pangkas rambut Abdul Rozak (36) mengaku telah mengikuti program OK OCE selama satu tahun. Ia pun merasa senang karena tempat usahanya kini sudah ada yang menjamin.

"Baru satu tahun di sini," kata Rozak di lokasi, Selasa 24 Januari 2017.

Rozak juga berharap, jika pasangan nomor urut tiga terpilih di Pemilihan Kepala Daerah DKI, dapat memberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Karena, Rozak memiliki cita-cita membuka cabang pangkas rambut untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

"Ya ingin modal untuk memajukan usaha, mau punya cabang. Terus juga ingin buka pelatihan untuk anak-anak muda di sini biar punya keahlian dan enggak menganggur," ujarnya.

Hari ini Sandiaga Uno mengadakan cukur rambut gratis di 100 titik di Jakarta. Salah satunya di pangkas rambut Bang Rozak ini. (mus)