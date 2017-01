Janji Sandiaga Uno soal Integrasi Transportasi DKI

VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno akan mengintegrasikan transportasi umum di wilayah ibu kota, melalui program One Kecamatan, One Center for Enterpreneurship.

“Jadi ada satu sistem di OK OCE, itu namanya OK O TRIP. Satu karcis, satu perjalanan,” ungkap Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 14 Januari 2017.

Program OK O TRIP ini merupakan rencana Sandiaga, mengintegrasikan transportasi massal di wilayah DKI Jakarta. Program ini, berbeda dengan sistem transportasi yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan tarif perjalanan sebesar Rp5.000, Sandiaga mengklaim, program ini jauh lebih berlandaskan keadilan bagi masyarakat kelas menengah, dibandingkan program petahana Basuki Tjahaja Purnama.

“Tarif Rp3.500 itu kan berganti-ganti. Sementara OK O TRIP, itu seluruh jurusan Rp5.000. Kami akan buat terintegrasi semua,” katanya.

Sandiaga merasa, sistem transportasi di DKI Jakarta masih perlu pembenahan. Hal ini tercermin dari armada TransJakarta yang meningkat hampir 100 persen, namun kenaikan jumlah penumpangnya masih sekitar enam persen. Untuk itu, perlu ada perubahan.

“Artinya, ada kesadaran yang mendasar, masyarakat lebih memilih transportasi umum. Dengan program ini, armada akan kami remajakan, kami latih lagi, dan kami integrasikan,” katanya.