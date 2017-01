Begini Aturan Main Debat Pilkada DKI Jakarta 2017

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta akan menggelar debat kandidat Cagub DKI yang pertama pada 13 Januari 2017 mendatang. Debat tersebut akan berlangsung selama 2 jam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

"On air 90 menit debat, 30 menit commercial break. Secara on air selama 20.00-22.00. Tapi ada juga briefing Paslon yang nanti off air," kata Ketua Divisi Kampanye KPUD DKI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPUD DKI, Jakarta Pusat, Rabu 11 Januari 2017.

Betty menjabarkan, dalam debat nanti, terdiri dari 6 sesi dengan moderator presenter Ira Koesno. Sesi pertama, akan ada pengenalan visi dan misi pasangan calon. Hadir pula 4 panelis yang didatangkan dari perguruan tinggi terkemuka Jakarta.

"Jadi nanti pertanyaan panelis akan langsung diserahkan ke moderator tidak melalui KPUD DKI," kata Betty.

Kemudian pada sesi kedua dan ketiga, para pasangan calon akan diberikan pertanyaan umum. Sesi ini dilanjutkan dengan tanggapan masing-masing calon. "Para calon nanti dikasih waktu untuk menanggapi jawaban pasangan calon lainnya," jelas Betty

Untuk sesi keempat dan kelima, merupakan sesi tanya jawab antara calon dan ada tanggapan masing-masing paslon. Dan sesi terakhir ataupun sesi keenam akan ditutup dengan kesimpulan dan pertanyaan penutup.

"Nanti juga dimintakan ajakan para pasangan calon untuk menjaga kemanan warga dalam pemungutan hitung suara dan kampanye," ujar Betty.

