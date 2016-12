Anies Baswedan: Sosok Ibu Bisa Ubah Jakarta

VIVA.co.id – Calon Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menempatkan ibu sebagai sosok tauladan dan penggerak perubahan. Itu sebabnya Anies mengaku turut antusias merayakan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember.

"Ibu telah mengajarkan kita banyak hal, baik tidaknya tumbuh kembang anak dan manusia Jakarta sangat ditentukan oleh ibunya," kata Anies di kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 22 Desember 2016.

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sosok ibu sangat berperan penting dan berpengaruh dalam kampanyenya untuk Pilkada DKI Jakarta. Itu sebabnya, bersama Sandiaga Uno, calon gubernur nomor urut tiga ini, sering berkampanye bersama ibu-ibu, baik yang dari perkumpulan pengajian maupun dari tim pemenangan dan relawan.

"Para ibu berada di garda depan untuk ubah Jakarta, karena peran mereka dapat menciptakan perubahan melalui pergantian gubernur," ujar Anies.

Pasangan Anies-Sandi, yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, mengaku memprioritaskan kesejahteraan para ibu melalui program yang memuliakan perempuan. Yakni, dengan program peningkatan taraf hidup perempuan.

Sandiaga, sebagai calon wakil Gubernur DKI Jakarta menjabarkan agenda yang mereka perjuangkan itu melalui program kewirausahawan dan program One Kecamatan One Center (OK OCE). Dia mencontohkan, jika ada ibu berbakat dalam berias maka dia bisa membuat usaha salon, jika pintar memasak ibu juga dapat membuka katering.

"Kita harapkan juga tiang-tiang ekonomi yang dibangun oleh perempuan. Ini bisa menjadikan jakarta yang lebih baik lagi.Salah satunya adalah melalui program OK OCE kami," kata Sandi.

